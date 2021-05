New Miami Heat ransom-letter jerseys leak (photo)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

In this era of NBA teams annually wearing new alternates, the Heat have set the gold standard with their “Miami Vice” uniforms.

Every version has been highly popular. White, black, fuchsia, blue and most recently a gradient look.

But the Heat have retired that style.

What’s next for Miami?

Igor Coelho (who has had the scoop on NBA-jersey leaks):

🚨 VAZOU! Aqui está a primeira imagem de uma das camisas alternativas que o MIAMI HEAT vai utilizar na próxima temporada. Ela reúne elementos de uniformes utilizados em diferentes eras da franquia. Letras e números diferentes entre si, mas que contam uma história. pic.twitter.com/PXeaaNvW4G — Camisas da NBA (@camisasdanba) May 24, 2021

A letra M vem do uniforme do Miami Floridians. O primeiro I tem o estilo do uniforme original do Heat. A letra A e o segundo I têm o estilo do uniforme atual, enquanto o M foi adaptado do fenomenal City Edition de 2018-19. Com algumas sutis variações de cores, o esquema é esse: pic.twitter.com/85wv5XYvSV — Camisas da NBA (@camisasdanba) May 24, 2021

Uma versão bem alternativa da primeira letra I apareceu nesse uniforme da temporada 2015-16. Ele é pouco relevante. Prefiro crer que a inspiração está mesmo no primeiro uniforme da franquia. pic.twitter.com/pbGUZDhagD — Camisas da NBA (@camisasdanba) May 24, 2021

Ah, e os números, eu achei muito ousado números diferentes entre si. Pelo menos neste modelo eu gosto do resultado. O primeiro dígito vem do uniforme tradicional do Heat e o segundo também foi adaptado do City Ed. 2018-19. pic.twitter.com/ifusM9td1x — Camisas da NBA (@camisasdanba) May 24, 2021

The Heat have been on a different level from the Cavaliers as franchises.

Yet, Miami is now following Cleveland’s ransom-letter style. Bleh.

These Heat jerseys are novel, and the primary goal is more sales. But this hacked-together look conveys neither the prestige nor glamour befitting a franchise like Miami.