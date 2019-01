Wednesday was one of highest-scoring days in NBA history

Click to email this to a friend (Opens in new window)

The Pelicans scored 140 points last night.

And lost.

The Warriors’ 147-140 win over New Orleans was the first time both teams scored 140+ in regulation since 1992. And it didn’t even claim sole possession of yesterday’s highest-scoring game. The Nets beat the Rockets 145-142, though that one went to overtime.

It was a wild night throughout the league.

James Harden scored 58 points. Stephen Curry scored 41 points on nine 3-pointers, seven in the third quarter. Kyrie Irving created 67 points, 27 scored directly and 40 on 18 assists.

The Rockets attempted a record 70 3-pointers. The Warriors and Pelicans made a record 43 combined 3-pointers. The Trail Blazers played at the equivalent of the NBA’s slowest pace, getting just 94 possessions, and still scored 129 points (137.2 offensive rating).

All in all, teams scored 120.7 points per game yesterday. The full results:

Warriors 147, Pelicans 140

Nets 145, Rockets 142

Cavaliers 112, Trail Blazers 129

Jazz 129, Clippers 109

Pistons 120, Magic 115

Celtics 117, Raptors 108

Bucks 111, Grizzlies 101

Spurs 105, Mavericks 101

That was just the eighth day teams averaged at least 120 points in the last 30 years. But those other days featured only one to three games. There were eight games last night.

Of the more than 3,000 days in NBA history with a slate so large, yesterday’s 120.7 points per team game were the second-most ever.

Here are the most points teams have scored per game in days with at least eight games:

April 10, 1977

New York Knicks 144, Detroit Pistons 126

New Orleans Jazz 139, Denver Nuggets 125

Milwaukee Bucks 133, San Antonio Spurs 125

Washington Bullets 131, Philadelphia 76ers 121

Phoenix Suns 128, New York Nets 104

Boston Celtics 115, Cleveland Cavaliers 105

Chicago Bulls 120, Buffalo Braves 99

Los Angeles Lakers 113, Seattle SuperSonics 104

Jan. 16, 2019

Golden State Warriors 147, New Orleans Pelicans 140

Brooklyn Nets 145, Houston Rockets 142

Cleveland Cavaliers 112, Portland Trail Blazers 129

Utah Jazz 129, Los Angeles Clippers 109

Detroit Pistons 120, Orlando Magic 115

Boston Celtics 117, Toronto Raptors 108

Milwaukee Bucks 111, Memphis Grizzlies 101

San Antonio Spurs 105, Dallas Mavericks 101

Jan. 29, 1971

Baltimore Bullets 145, Cincinnati Royals 118

Milwaukee Bucks 142, Philadelphia 76ers 118

Phoenix Suns 131, Portland Trail Blazers 122

Los Angeles Lakers 122, Seattle SuperSonics 115

Detroit Pistons 131, San Diego Rockets 104

Atlanta Hawks 119, Cleveland Cavaliers 111

New York Knicks 118, Boston Celtics 111

San Francisco Warriors 106, Buffalo Braves 100

March 12, 1985

Golden State Warriors 145, San Antonio Spurs 122

Houston Rockets 131, Denver Nuggets 129

Phoenix Suns 123, New York Knicks 119

Boston Celtics 126, Atlanta Hawks 115

Kansas City Kings 120, Portland Trail Blazers 114

Los Angeles Lakers 123, Utah Jazz 108

Chicago Bulls 111, Detroit Pistons 110

Indiana Pacers 109, New Jersey Nets 108

March 23, 1979

Los Angeles Lakers 156, San Diego Clippers 119

Indiana Pacers 141, Houston Rockets 134

Denver Nuggets 137, Boston Celtics 113

Detroit Pistons 124, Washington Bullets 114

Phoenix Suns 126, Kansas City Kings 107

Golden State Warriors 116, Milwaukee Bucks 113

Atlanta Hawks 115, San Antonio Spurs 108

Chicago Bulls 116, New Orleans Jazz 99

Philadelphia 76ers 110, New Jersey Nets 98

Dec. 22, 1979

Denver Nuggets 130, Los Angeles Lakers 128

San Antonio Spurs 141, Detroit Pistons 112

Chicago Bulls 126, Cleveland Cavaliers 117

Indiana Pacers 130, Atlanta Hawks 110

Philadelphia 76ers 126, Boston Celtics 113

Washington Bullets 122, Houston Rockets 114

Phoenix Suns 115, Kansas City Kings 111

Golden State Warriors 107, New Jersey Nets 101

April 9, 1978

New Orleans Jazz 153, San Antonio Spurs 132

Detroit Pistons 139, Denver Nuggets 137

Boston Celtics 131, Buffalo Braves 114

Cleveland Cavaliers 120, Kansas City Kings 117

Washington Bullets 123, Philadelphia 76ers 113

Seattle SuperSonics 111, Golden State Warriors 105

Portland Trail Blazers 114, Los Angeles Lakers 99

Atlanta Hawks 99, Chicago Bulls 85

March 16, 1984

Chicago Bulls 156, Portland Trail Blazers 155

Seattle SuperSonics 126, San Antonio Spurs 123

San Diego Clippers 128, Houston Rockets 118

New Jersey Nets 117, Detroit Pistons 108

Denver Nuggets 118, Cleveland Cavaliers 102

Phoenix Suns 110, Washington Bullets 109

Boston Celtics 109, Milwaukee Bucks 99

Atlanta Hawks 105, Philadelphia 76ers 102

Feb. 2, 1983

Indiana Pacers 141, Detroit Pistons 135

Houston Rockets 135, Denver Nuggets 128

Dallas Mavericks 122, Los Angeles Lakers 120

Kansas City Kings 117, Washington Bullets 115

Seattle SuperSonics 117, Milwaukee Bucks 114

Boston Celtics 120, San Diego Clippers 110

New Jersey Nets 118, Cleveland Cavaliers 105

Phoenix Suns 112, Utah Jazz 96

New York Knicks 109, San Antonio Spurs 98

April 6, 1989

Los Angeles Clippers 133, Portland Trail Blazers 123

Denver Nuggets 132, Indiana Pacers 118

Golden State Warriors 132, Boston Celtics 118

Phoenix Suns 126, Seattle SuperSonics 119

San Antonio Spurs 122, Sacramento Kings 116

Detroit Pistons 115, Chicago Bulls 108

New York Knicks 112, Milwaukee Bucks 99

Washington Bullets 101, Miami Heat 93

March 30, 1990

Philadelphia 76ers 149, Denver Nuggets 131

Washington Bullets 143, Orlando Magic 115

Seattle SuperSonics 139, Golden State Warriors 108

Phoenix Suns 126, New Jersey Nets 119

Los Angeles Lakers 135, Portland Trail Blazers 106

Atlanta Hawks 122, Los Angeles Clippers 118

Boston Celtics 123, Detroit Pistons 111

Chicago Bulls 107, New York Knicks 106

Cleveland Cavaliers 105, Miami Heat 104

Minnesota Timberwolves 84, Dallas Mavericks 82

Feb. 14, 1990

Orlando Magic 135, Chicago Bulls 129

Indiana Pacers 133, Cleveland Cavaliers 131

Portland Trail Blazers 132, Los Angeles Lakers 128

Milwaukee Bucks 127, Denver Nuggets 117

Philadelphia 76ers 122, New Jersey Nets 112

Phoenix Suns 114, Utah Jazz 103

Boston Celtics 106, San Antonio Spurs 95

Minnesota Timberwolves 95, Charlotte Hornets 86

Jan. 2, 1980

Washington Bullets 139, Seattle SuperSonics 134

Denver Nuggets 135, Detroit Pistons 116

Kansas City Kings 128, Utah Jazz 121

Los Angeles Lakers 127, Indiana Pacers 120

San Antonio Spurs 118, Phoenix Suns 109

Boston Celtics 111, Houston Rockets 103

Golden State Warriors 111, Portland Trail Blazers 92

San Diego Clippers 103, New Jersey Nets 97

Nov. 3, 1979

Milwaukee Bucks 136, Chicago Bulls 134

San Diego Clippers 126, Utah Jazz 109

Philadelphia 76ers 120, Indiana Pacers 114

Golden State Warriors 130, Denver Nuggets 103

Cleveland Cavaliers 123, Kansas City Kings 110

Houston Rockets 114, Detroit Pistons 111

Atlanta Hawks 110, New Jersey Nets 107

Boston Celtics 118, Washington Bullets 97

Feb. 28, 1978

Milwaukee Bucks 136, Washington Bullets 135

New York Knicks 138, San Antonio Spurs 123

Chicago Bulls 126, Phoenix Suns 115

New Orleans Jazz 125, Buffalo Braves 108

Denver Nuggets 122, Indiana Pacers 106

Seattle SuperSonics 114, Kansas City Kings 107

Portland Trail Blazers 113, Philadelphia 76ers 92

Atlanta Hawks 117, Boston Celtics 85